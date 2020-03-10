Нацбанк провел интервенции для стабилизации ситуации

В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены.

Национальный банк Казахстана 10 марта провел валютные интервенции для стабилизации ситуации на валютном рынке, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы финансового ведомства, на глобальных фондовых и валютных рынках наблюдается ухудшение ситуации. Распространение коронавируса СOVID-19 и недостижение договоренностей странами ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усиливают риски замедления мировой экономики.

Цены на нефть с 6 марта 2020 года снизились с $50 до $35 долларов за баррель или более чем на 30%. Валюты развивающихся рынков, в том числе торговых партнеров Казахстана, слабеют.

- Учитывая внешние условия, Национальный Банк 10 марта 2020 года для стабилизации ситуации на валютном рынке провел валютные интервенции. Впервые на валютных торгах АО "Казахстанской фондовой биржи" был активизирован метод франкфуртского аукциона. Инструмент был разработан биржей совместно с Национальным Банком для предотвращения необоснованной волатильности. Национальный Банк не допустит дестабилизации ситуации и осуществляет постоянный мониторинг валютного рынка. В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены, - отметил Нацбанк.

В рамках политики транспарентности все валютные операции Национального Банка будут освещаться через публичные заявления.

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