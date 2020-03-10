Осторожно паводки: что делать

Уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещается о возможном подтоплении.

Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению птиц, ласковому весеннему солнышку. Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на воде в период половодья и когда непрочен лед, сообщает zakon.kz.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.

Меры безопасности в противопаводковый период

Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.

В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где возможно подтопление, необходимо постоянно держать включенным радио, так как большая вода может прибыть неожиданно.

Заранее провести мероприятия по мерам безопасности (запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой и т.п.; собрать необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении) в одно место и упаковать их в целлофан).

Как правило, уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещается о возможном подтоплении. Оказавшись в районе затопления, каждый житель обязан проявлять полное самообладание и уверенность, что помощь будет оказана. Личным примером и словами воздействовать на окружающих с целью пресечения возникновения паники; оказывать помощь детям и престарелым, в первую очередь больным.

Несмотря на все меры, принимаемые местными исполнительными органами и службами Гражданской защиты, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль, за местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, - сказал главный специалист ОЧС Уланского района Е. Жанузаков.

Что запрещается делать в период весеннего паводка и ледохода

• выходить в весенний период на водоемы;

• переправляться через реку в период ледохода;

• подходить близко к реке в местах затора льда,

• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

• приближаться к ледяным заторам,

• отталкивать льдины от берегов,

• измерять глубину реки или любого водоема,

• ходить по льдинам и кататься на них.

Как проводить противопаводковые мероприятия

• Очистить территории жилого дома от снега;

• Вывезти снег в места складирования снега;

• Очистить ближайшие ручьи, арыки, от мусора и льда;

• Очистить мосты проходящих по территории жилого дома или прилегающих к территории участка;

• Выполнить водоотводные канавки на вашем подворье;

• Подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина);

• Перенести ценные вещи, запасы продовольствия из погребов на чердак или на незатапливаемую территорию.

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