Путин: Россия ответит агрессору, как СССР фашистам

Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий - президент.

Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил президент РФ Владимир Путин, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

- Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, - отметил президент. - Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату". "И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим, - заверил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий.

- И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом, - сказал президент.

Продолжая дискуссию о надписях на автомобилях, связанных с Днем Победы, глава государства похвалил еще один популярный вариант - "Спасибо деду за Победу".

Выражение "Можем повторить" стало известным после того, как один из советских солдат оставил надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была многократно запечатлена на фото и кинохронике. Предположительно, надпись была сделана мелом, она не сохранилась. Автор ее неизвестен.

Полный текст надписи: "За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить". Подовторить - это диалектное слово, характерное для псковской группы говоров, оно означает одновременно "подтвердить" и "повторить". Это может служить указанием на то, что автор фразы был родом из-под Пскова.

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