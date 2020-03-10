В Атырау директору ломбарда пытались передать деньги в СИЗО

В отношении гражданина, который пытался передать деньги, составлен протокол по статье "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов".

В СИЗО Атырау неизвестный молодой человек пытался передать деньги директору ломбарда, передает zakon.kz.

Сообщается, что в приемное отделение СИЗО принесли еду и одежду для подследственного, который подозревается в мошенничестве. В заднем кармане брюк, которые хотели передать, было обнаружено 45 тысяч тенге.

Незаконную передачу денег хотел осуществить 25-летний местный житель. У нас запрещено передавать, принимать и иметь деньги. В отношении гражданина составлен протокол по статье 481(Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов) КоАП РК и направлен в суд для вынесения решения, - сообщил начальник отдела режима и охраны Уг-157/1 Даулет Рахметов.

Издание ATPress отмечает, что мужчина, которому предназначались деньги, является одним из директоров атырауских ломбардов, арестованных по подозрению в мошенничестве.

22 февраля стало известно, что правоохранительные органы заподозрили в мошенничестве филиалы ломбарда "Гарант 24" и "Estate Ломбард" . Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли. Ранее были задержаны директора таразского, карагандинского, алматинского и павлодарского филиалов "Гарант 24 Ломбард" и "ESTATE Ломбард".

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