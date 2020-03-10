В "Казахтелекоме" прокомментировали ситуацию с российскими каналами

На текущий год заключен договор - Погребицкий.

Главный директор по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Игорь Погребицкий заявил, что у кабельного оператора ID TV, принадлежащего ведущему оператору, нет проблем с правом на осуществление трансляции продукции "Цифрового телесемейства Первого канала", передает zakon.kz со ссылкой на kursiv.kz.

10 марта стало известно, что кабельный оператор Alma TV лишился 11 каналов телесемейства "Первого Канала".

Представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова еще 6 марта сообщала, что у "Алма ТВ" закончился контракт на право вещания всех этих телеканалов, а переговоры о заключении нового контракта результатов не дали.

В свою очередь, Погребицкий отметил, что у кабельного оператора ID TV (принадлежит АО "Казахтелеком") подобных проблем нет. Руководству "Казахтелекома" удалось найти компромисс с "Цифровым телесемейством Первого канала".

- На текущий год заключен договор, в рамках которого мы продолжаем ретрансляцию всех телеканалов Цифрового телесемейства. Так как нам удалось получить приемлемые для нас условия, телеканалы будут транслироваться в сети в обычном режиме. Переговорная позиция телесемейства Первого и Alma TV нам неизвестна, но мы понимаем, что отсутствие договора может сказаться на ретрансляции данных каналов у оператора, поскольку требования законодательства по соблюдению прав должны выполняться, – рассказал Игорь Погребицкий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!