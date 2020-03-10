Как вести себя казахстанцам на домашнем карантине в связи с коронавирусом

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б, либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19.

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для казахстанцев, находящихся на карантине (изоляции) в домашних условиях и просит соблюдать их неукоснительно, передает zakon.kz.

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б, либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19.

Цель домашнего карантина – предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана.

Требования к условиям проживания

Карантин на дому возможен при соблюдении следующих условий:

1. Есть отдельная комната, где человек может находиться, не деля непосредственное пространство с другими членами семьи.

2. Пациент и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к соответствующим рекомендованным средствам индивидуальной защиты (как минимум, перчаткам и лицевой маске) и способны соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые как часть домашнего ухода или изоляции (например, респираторная гигиена и этикет от кашля, пожатия руки).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в медицинских организациях.



Как соблюдать домашний карантин

1. Не выходить из дома.

2. Находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время; при этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.

3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовым носовым платком или согнутым локтем, для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе.

4. Мыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе до и после приготовления пищи, перед едой и до и после пользования туалетом. В случае, если на руках есть видимая грязь, мытье с водой и мылом предпочтительнее обработки антисептическим веществом. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. По возможности, использовать отдельный туалет.

6. При появлении температуры или респираторных симптомов, и при любой медицинской проблеме, обратиться в колл-центр по КВИ или позвонить в скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Что делать другим членам семьи

1. Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему от хронических болезней.

2. В дом не должны приходить посетители.

3. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.

4. Убедитесь, что места общего пользования, такие, как кухня и туалет, хорошо проветриваются.

5. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной от выделений, ее необходимо немедленно заменить новой чистой сухой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть. Снимать маску сразу после использования и мыть руки.

6. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и с карантинной комнатой, включая загрязненные поверхности, одежду и постельное белье.

7. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.

8. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.

9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине, через которые может передаться вирус, такими, как зубная щетка, сигареты, посуда, полотенца, постельное белье и т.д. Посуду можно мыть водой с мылом или средством для мытья посуды.

Между тем многие казахстанцы не соблюдают данные инструкции – ходят в гости, магазины, кафе, приглашают гостей к себе.

Как отмечают специалисты, это чревато для безопасности окружающих и в первую очередь родных и близких, находящихся на карантине. В связи с чем медики просят не нарушать рекомендации и относиться к своему здоровью и окружающих более ответственно.

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