До 300 млрд тенге может сэкономить бюджет Казахстана

Резерв сокращения от имиджевых до переноса ряда инвестиционных проектов на следующий год оценивается от 100 миллиардов до 300.

Министр нацэкономики Руслан Даленов сообщил, что за счет сокращения имиджевых и инвестпроектов можно сэкономить в бюджете до 300 млрд тенге, передает zakon.kz.

Резерв сокращения от имиджевых до переноса ряда инвестиционных проектов на следующий год оценивается от 100 миллиардов до 300. С учетом того, такую оптимизацию при верстке бюджета на этот год мы провели. Это значит, что эта большая сумма уходила на мебель, закуп авто и так далее. Здесь все сумму, в том числе инвестиционного характера, которые можно отложить на следующий год, либо перенести его в формат ГЧП. Такую оптимизацию проведем. Естественно, у нас есть все сценарии, везде бюджет сбалансирован, - сказал он.

Министр финансов Алихан Смаилов ранее сообщил, что в складывающихся экономических условиях, связанных с внешними факторами, будут приняты соответствующие меры для обеспечения сбалансированности и устойчивого развития государственного бюджета.

В первую очередь, будут оптимизированы расходы республиканского бюджета. Направления оптимизации определены. Во-первых, это приобретение дорогостоящей мебели и транспорта, проведение семинаров, форумов и других имиджевых мероприятий. По данным расходам предварительная работа проведена. Мною утверждена Дорожная карта с пошаговыми действиями государственных органов, регионов и субъектов квазисектора. Во-вторых, неприоритетные для текущих условий расходы, проекты и мероприятия, которые можно отложить на более поздние сроки, а также новые проекты, включая те, что были включены в бюджет с отлагательными условиями, - отметил он.

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