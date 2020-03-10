Фонд Булата Утемуратова поможет деньгами пострадавшим от весенних паводков

Эти средства помогут людям покрыть свои неотложные потребности - Айтмагамбетов.

В 2020 году Фонд Булата Утемуратова продолжит начатый ранее проект «Карта помощи» и выделит денежную помощь пострадавшим от наводнений, передает zakon.kz.

Об этом сообщил директор благотворительной организации Марат Айтмагамбетов на брифинге, посвященном вопросам готовности органов ЧС и местных администраций к весенним паводкам. В мероприятии приняли руководители МВД, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Казгидромета, Фонда Булата Утемуратова и Красного Полумесяца Казахстана.

По словам заместителя министра внутренних дел РК Юрия Ильина, наиболее вероятно осложнение паводковой обстановки в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Он отметил, что на случай эвакуации населения из районов возможного затопления подготовлено 1707 пунктов приема эвакуируемого населения, обновлены маршруты и определен необходимый транспорт, подготовлены палатки и кровати, созданы запасы продуктов питания и питьевой воды.

Ильин также выразил благодарность Фонду Булата Утемуратова за активную работу и оказание помощи согражданам.

Совместный благотворительный проект «Карта помощи» был начат в 2018 году Фондом Булата Утемуратова, Красным Полумесяцем и ForteBank. Фонд выделяет деньги для оказания поддержки пострадавшим от весенних паводков и техногенных катастроф жителям регионов страны. Красный Полумесяц выявляет нуждающихся в помощи и организует передачу им карточек ForteBank с деньгами на счету. Каждому пострадавшему выделяются 30 тыс. тенге. Таким образом, к примеру, семья из пяти человек получает единовременно 150 тыс. тенге. Помощь получают семьи, чьи дома были полностью или частично разрушены. Среди них - одинокие пенсионеры, инвалиды, матери одиночки и многодетные малоимущие семьи.

Так, в 2018 году помощь получили 863 семьи в Восточно-Казахстанской области на общую сумму почти 82 млн. тенге. В 2019 году денежная помощь была оказана 764 семьям на сумму почти 114 млн. тенге. Их получили пострадавшие от паводков в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях, а также жители города Арыс, пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов. Сумма помощи, которую Фонд Булата Утемуратова выделит на проект в 2020 году, будет зависеть от масштабов бедствий и количества пострадавших.

- Обычно при чрезвычайных ситуациях организации и граждане помогают пострадавшим продуктами питания и одеждой, и в них недостатка, как правило нет. Мы, со своей стороны, вместе с Красным Полумесяцем Казахстана решили поддерживать нуждающихся в помощи деньгами. Эти средства помогут людям покрыть свои неотложные потребности, например, приобрести лекарства, хозяйственные товары, закупить строительные материалы на восстановление жилья, - рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Прямая финансовая поддержка пострадавшим имеет целый ряд преимуществ перед гуманитарной или натуральной помощью. Во-первых, в отличие от натуральной помощи, деньги очень мобильны, их можно оперативно перевести в любую точку страны. Во-вторых, раздача денежной помощи обходится гораздо дешевле, чем помощи гуманитарной, часто затраты на транспортировку гуманитарного груза оказываются больше, чем его общая стоимость. В-третьих, деньги удобны для получателей, так как дают им возможность выбора. Потребности пострадавших могут быть разными, деньги могут удовлетворить практически любые. В-четвертых, денежная помощь позитивно влияет на местную экономику. В то время как гуманитарная помощь может отрицательно повлиять на локальную торговлю, покрывая спрос на товары на некоторое время, денежные вливания, напротив, стимулируют торговлю и развивают локальный рынок.

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