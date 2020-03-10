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Кайрат Закирьянов прокомментировал факты коррупции в Казахской Академии спорта и туризма

Руководство вуза намерено расторгнуть трудовые договора с рядом преподавателей, в том числе с завкафедрой и заместителями деканов.

Фото : 2gis.kz/almaty10 марта 2020, 15:51

Молодежное крыло партии "Жас-Отан" огласило итоги мониторинга казахстанских вузов в рамках акции "Чистая сессия", по которым Казахская Академия спорта и туризма была включена в список университетов с высоким уровнем коррупции, сообщает zakon.kz.

По словам президента высшего спортивного учебного заведения Кайрата Закирьянова, это обвинение стало для них неприятной неожиданностью.

- Было очень неприятно услышать подобную информацию, - говорит он. - Мы провели экстренное совещание с участием всего рабочего коллектива. У нас свыше трех тысяч студентов учатся на дневном отделении, среди них есть и обладатели государственных грантов - спортсмены высокого класса, которые входят в состав национальной сборной страны по различным видам спорта. Большую часть своего времени они проводят на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях и по объективным причинам у них знания бывают ниже, чем у тех ребят, которые постоянно посещают занятия. И, возможно, при сдаче сессии у них возникает искушение дать преподавателю взятку, а у того - взять ее и помочь студенту, но это ни в коем случае не оправдывает ни тех, ни других.

В настоящий момент в академии работает собственная служба безопасности, которая занимается мониторингом, в том числе коррупционной составляющей. "У нас уже были на примете кафедры и преподаватели, которых мы подозревали в получении взяток и на последнем экстренном совещании с коллективом я озвучил фамилии этих людей", - пояснил Закирьянов.

В КазАСТ намерены расторгнуть трудовые договора с этими преподавателями, а это порядка 7-8 человек, в том числе заведующий кафедрой и заместители деканов, в отношении которых поступили сигналы об участии их в коррупционных схемах.

Для профилактики и недопущения впредь коррупционных правонарушений, в аудиториях академии, где студенты сдают экзамены, устанавливается видеонаблюдение.

Напоминаем, КазАСТ имеет 75-летнюю историю, из ее стен вышло свыше 100 чемпионов мира и 30 олимпийских чемпионов.


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