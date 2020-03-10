Выставка работ Сакена Гумарова проходит в Музее имени Кастеева

Современники отмечали, что Гумаров был мистериальным художником, духовный возраст которого не соответствовал физическому летоисчислению.

Алматинцы и гости мегаполиса могут посетить выставку известного казахстанского художника Сакена Гумарова (1937-1995) "Құс жолы" (Млечный путь), где представлено 30 его картин, созданных в период с 1950-х по 1990-е годы и на данный момент находящиеся в частных коллекциях, передает zakon.kz.

Творческое наследие художника составляют своеобразные полотна. Все, что изображено на каждой из его картин, невозможно трактовать однозначно.

Например, на данной работе 1990 года один посетитель выставки увидит затаившегося зверя, другие созвездие, а сам художник назвал ее "Черный рояль", соответственно, речь о величественном музыкальном инструменте.

Сакен Гумаров в своем творчестве предлагал по-особенному посмотреть на окружающий мир, на людей.

Картины художника изобилуют причудливыми знаками-образами, животные и люди во многих его работах – это лишь необычные существа, похожие на животных и людей, что позволяет разгуляться фантазии, вложить в эти образы огромную палитру смыслов и ассоциаций.

Гумаров в своих работах отрицает материализм, для него важнее воображение, он стремился показать людям богатство другой реальности, которая за нашим обыденным миром и рождается благодаря способности человека мечтать.

Впрочем, среди представленных на выставке работ есть картины и вполне с конкретными образами и посвящены они спортсменам. На одной из них, "Без названия", изображены прекрасные молодые волейболистки.

А "Спортивные игры" о том, как важно, чтобы в любой команде была крепкая связь между игроками, они друг друга понимали с полуслова, а еще лучше, чувствовали друг друга.

Представленные на выставке в Государственном музее искусств имени Кастеева работы Гумарова написаны маслом.

Современники отмечали, что Гумаров был "мистериальным художником, духовный возраст которого не соответствовал физическому летоисчислению". Он сам называл себя "свободным художником свободного волеизъявления, свободной темы, стремящийся к полному раскрепощению в своем творчестве". Высшую цель искусства мастер видел в "бесконечном порождении и самосозерцании бесконечности".

Добавим, что Сакен Гумаров родился в 1937 году в Уральске, окончил Государственный институт театрального искусства им. А. Луначарского в Москве и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Работал режиссером и актером. Являлся членом Союза журналистов СССР. Картины Гумарова хранятся в частных и государственных коллекциях Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья. В 1995 году после смерти художника в Уральске был открыт мемориальный музей.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!