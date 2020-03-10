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Даленов о строительстве LRT: Консультации необходимо проводить с городом

LRT – проект местного бюджета.

Фото : express-k.kz10 марта 2020, 16:22

О планах правительства по поводу строительства LRT в Нур-Султане рассказали первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов и министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает zakon.kz.

- По LRT. Рекомендация счетного комитета поступила в правительство, сейчас находится на рассмотрении, будут изучаться все доводы. После этого будет принято решение о продолжении или об отмене строительства LRT – сказал Шолпанкулов.

Также на эту тему высказался министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

- LRT – проект местного бюджета, городского. Консультации необходимо проводить с городом. После чего соответствующее решение будет приниматься, потому что есть и плюсы реализации и, соответственно, минусы его и особенно в текущей ситуации, - пояснил Даленов.


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