Сколько накопили казахстанцы на своих пенсионных счетах

Средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные взносы в фонд с 1998 года, на начало 2020 года составила 5,3 миллиона тенге.

На 1 февраля 2020 года средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным пенсионным взносам в Едином накопительном пенсионном фонде составляют 1,09 миллионов тенге, передает zakon.kz.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 11%. В разрезе полов лидируют мужчины, они накопили в среднем по 1,2 миллиона тенге (рост по сравнению с 2019 годом составил 10%), женщины накопили чуть меньше – 949 тысяч тенге, однако рост составил уже 12%. Вместе с тем средняя сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов составила — 509 тыс. тенге (рост 17%) и 48,5 тыс. тенге по добровольным пенсионным взносам, - сообщили в ЕНПФ.

Как отмечается, это средние цифры, выведенные из счетов всех вкладчиков – тех, кто только начал трудовую деятельность и начал перечислять взносы в ЕНПФ, и тех, кто это делает взносы на протяжении двадцати лет.

Стоит отметить, что в наступившем году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 22 года.

И уже сейчас можно подводить промежуточные итоги. Так, средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные взносы в фонд с 1998 года, на начало 2020 года составила 5,3 миллиона тенге.

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