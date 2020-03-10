Дарига Назарбаева: Главная задача - решение проблем, которые волнуют население

Так, на Бюро обсудили проведение Дня Восточно-Казахстанской области в Сенате.

В Нур-Султане под председательством Дариги Назарбаевой прошло заседание Бюро Сената Парламента РК, передает zakon.kz.

Первым вопросом повестки дня стало представление Президента РК "Об избрании судей Верховного Суда Республики Казахстан". Подготовка заключений по кандидатурам, представленным Президентом, была поручена Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Следующим вопросом повестки дня стало прекращение полномочий и освобождение от должности назначенного Сенатом члена Конституционного Совета РК, а также назначение на должность члена Конституционного Совета РК. Головным комитетом по подготовке документов является Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Затем был рассмотрен вопрос прекращения полномочий и освобождении от должности члена ЦИК РК, назначенного Сенатом. Подготовка соответствующего заключения по данной кандидатуре была поручена Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Кроме того, члены Бюро рассмотрели представление Председателя Сената Парламента РК "О назначении на должность члена ЦИК РК".

Члены Бюро также распределили проекты законов, одобренные Мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию и науке определен головным по законопроектам о внесении поправок в некоторые законодательные акты по вопросам труда и по вопросам защиты материнства и детства.

На заседании Бюро также обсуждена подготовка к очередным заседаниям Сената, которые планируются провести 12 и 19 марта. О подготовке вопросов, предложенных на рассмотрение заседаний, информацию представили председатели профильных Комитетов.

Кроме того, членами Бюро было обсуждено проведение Дня Восточно-Казахстанской области в Сенате. Дарига Назарбаева отметила, что главная задача в проведении Дней регионов – это определение уровня исполнения государственных программ в регионах, рассмотрение совместно с местной властью путей решения проблем, которые волнуют население.

В соответствии с планом Сената 22 мая текущего года запланировано проведение парламентских слушаний на тему "Развитие гендерного равенства и семейных ценностей в Республике Казахстан". Организация их проведения возложена на Комитет по социально-культурному развитию и науке.

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