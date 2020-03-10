Скажется ли на стоимости бензина обвал цен на нефть?

По мнению эксперта, несмотря на мировые расценки на "черное золото", цены на бензин в Казахстане останутся на прежнем уровне.

9 марта 2020 года произошел обвал мировых цен на нефть почти на 30% - до 30 долларов за баррель. И казахстанцев очень волнует вопрос о том, как это может отразиться на стоимости ГСМ, а в частности, бензина. О том, как формируется цена на основное автомобильное топливо в нашей стране, и почему она не снижается вместе с ценой на "черное золото", в беседе с журналистом zakon.kz рассказал директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.

Что же касается вопроса о том, почему автомобильное топливо не дешевеет на фоне пикирующих мировых цен на нефть, как, например, это происходит в США, то, по словам эксперта, у нас в стране выстроена совсем другая система и этот рынок субсидируется государством.

Это означает, что у многих казахстанских нефтедобывающих компаний имеются обязательства – 30% от добываемой нефти поставлять на внутренний рынок по себестоимости, плюс идет небольшая надбавка в 10-20%. Либо по покупной цене на НПЗ. И если в среднем взять эти расценки, то выходит порядка 25 долларов за баррель. То есть это в 2-3 раза ниже мировых цен. И эта цена уже зафиксирована на год и на одном стабильном уровне остается. То есть, если цена на мировых рынках нефти будет 50 долларов за баррель или 30 долларов, на казахстанские НПЗ нефть весь год будет поставляться по цене 25 долларов за баррель. И соответственно цена на бензин будет держаться в установленных пределах, – сказал Нурлан Жумагулов.

Он добавил, что если цена на нефть понизится ниже тех уровней, по которым отечественные недропользователи поставляют ее на внутренний рынок, то тогда по логике вещей, цены на бензин должны понизиться. Но, по крайней мере, сейчас нефтяные компании поставляют нефть на внутренний рынок гораздо дешевле мировых цен, а значит пока ни о каких изменениях стоимости бензина речи не идет.

Также спикер отметил, что со временем цены на бензин и ГСМ, возможно, будут повышаться. Но это, прежде всего, связано с тем, что все НПЗ прошли модернизацию, и для этого им пришлось брать кредиты в иностранной валюте, с которым они должны расплатиться.

А наши НПЗ в основном предоставляют только услуги по процессингу. То есть самостоятельно оптовой реализацией бензина и ГСМ не занимаются. Грубо говоря, поставщики завозят нефть и вывозят готовые нефтепродукты, а за это оплачивают НПЗ услуги процессинга. И стоимость процессинга с каждым годом поэтапно будет увеличиваться, что в конечном итоге ляжет на увеличение цен на нефтепродукты. Но это будет поэтапное увеличение и сильного скачка цен на ГСМ не произойдет. В принципе это уже происходит. В этом году цену немного подняли, в следующем – еще немного увеличат. То есть цены постепенно будут расти, потому что НПЗ должны возместить свои расходы, то есть должны кредиты оплачивать, – продолжил Нурлан Жумагулов.

При этом он подчеркнул, что у нас сама государственная политика направлена на то, что рынок ГСМ субсидируется, даже несмотря на то, что государство недополучает возможную прибыль. То есть если в контрактах на недропользование предусмотрена норма, согласно которой в среднем 30% добытой нефти компании должны поставлять на внутренний рынок, то в случае форс-мажора эта цифра может достигать 50%.

Конечно, нефтяники жалуются, что государство увеличивает квоты, обязательства по поставке нефти на внутренний рынок и это невыгодно инвесторам. И соответственно невыгодно бюджету Казахстана, потому что когда мы продаем, экспортируем нефть, то получаем больше налогов. А когда нефть поступает на внутренний рынок, государство недополучает прибыль. И получается, что государство компенсирует дешевую стоимость бензина, которая в принципе остается на одном уровне. Если раньше при повышении или снижении цен на нефть изменялась и цена на нефтепродукты, и мы были зависимы от России, то сейчас мы сами обеспечиваем свой рынок и ни от кого не зависим. И можно цены на ГСМ держать на одном уровне в течение года. К тому же сейчас каждые полгода продлевают временные ограничения по вывозу бензина из Казахстана. То есть, мы защищаем свой рынок от вывоза нефтепродуктов, – отметил Нурлан Жумагулов.

А если говорить о том, что россияне будут канистрами бензин из РК вывозить, то, по мнению спикера, это не критично, так у нас сейчас переизбыток бензина. Главное – правительство регулирует ситуацию, а согласно обязательству взятому странами-участницами ЕАЭС, к 2025 году цены на ГСМ будут одинаковыми для всех.

В общем, подводя итоги беседы, можно сказать, что цены на ГСМ в ближайшее время, по мнению спикера, не будут снижаться или расти, и останутся на прежнем уровне. Возможно, стоимость ГСМ и будет повышаться со временем, но это может быть связано лишь с выплатами кредитов, взятых для модернизации НПЗ, и колебания мировых цен на нефть вряд ли могут оказать влияние на стоимости казахстанского бензина. Ведь наши нефтяные компании итак поставляют на НПЗ нефть по ценам гораздо ниже мировых.

Подготовил Владимир Демидов

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