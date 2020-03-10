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Токаев призвал пристально следить за ситуацией в Афганистане

А также оказывать содействие национальному примирению и восстановлению страны.

Фото : Акорда10 марта 2020, 17:43

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева, передает zakon.kz.

По информации Акорды, президент отметил важность эффективной деятельности спецпредставителя по Афганистану с учетом активизации процесса афганского урегулирования. По мнению главы государства, установление прочного мира в этой стране отвечает долгосрочным национальным интересам Казахстана, способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

– Геополитическая ситуация вокруг Афганистана входит в новую стадию развития вслед за недавним заключением соглашения между США и движением "Талибан". Следует пристально отслеживать динамику текущих тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению этой страны, – отметил глава государства.

Спецпредставителю поручено усилить взаимодействие по афганской проблематике с зарубежными партнерами в двустороннем формате и в рамках многосторонних переговорных механизмов, что актуально с точки зрения противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции и наркотрафику.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении.


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