Токаев призвал пристально следить за ситуацией в Афганистане

А также оказывать содействие национальному примирению и восстановлению страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева, передает zakon.kz.

По информации Акорды, президент отметил важность эффективной деятельности спецпредставителя по Афганистану с учетом активизации процесса афганского урегулирования. По мнению главы государства, установление прочного мира в этой стране отвечает долгосрочным национальным интересам Казахстана, способствует укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

– Геополитическая ситуация вокруг Афганистана входит в новую стадию развития вслед за недавним заключением соглашения между США и движением "Талибан". Следует пристально отслеживать динамику текущих тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению этой страны, – отметил глава государства.

Спецпредставителю поручено усилить взаимодействие по афганской проблематике с зарубежными партнерами в двустороннем формате и в рамках многосторонних переговорных механизмов, что актуально с точки зрения противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной миграции и наркотрафику.

Президент подчеркнул, что Казахстан должен более активно заниматься продвижением своих торгово-экономических интересов на афганском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!