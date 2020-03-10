Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пьяный дебошир пырнул участкового ножом

По данному факту начато досудебное расследование.

Фото : enigma-project.ru10 марта 2020, 17:49

В Уральске пьяный дебошир пырнул участкового ножом, сообщает zakon.kz.

10 марта на пульт оператора "102" поступил вызов от женщины, которая сообщила что хулиганит её пьяный муж. На данный вызов был направлен Участковый инспектор полиции старший лейтенант полиции Кайрат Турсунгалиев. По прибытию на указанный вызов, при попытке задержания мужчина 1983 г.р. оказал сопротивление и будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанес резаную рану в области верхнего предплечья слева участковому, но, несмотря на это он был задержан, - сообщили ДП ЗКО.

Согласно заключения эксперта напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения "легкой степени". По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК (Применения насилия в отношении представителя власти).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты