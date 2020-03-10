По данному факту начато досудебное расследование.

В Уральске пьяный дебошир пырнул участкового ножом, сообщает zakon.kz.

10 марта на пульт оператора "102" поступил вызов от женщины, которая сообщила что хулиганит её пьяный муж. На данный вызов был направлен Участковый инспектор полиции старший лейтенант полиции Кайрат Турсунгалиев. По прибытию на указанный вызов, при попытке задержания мужчина 1983 г.р. оказал сопротивление и будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанес резаную рану в области верхнего предплечья слева участковому, но, несмотря на это он был задержан, - сообщили ДП ЗКО.

Согласно заключения эксперта напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения "легкой степени". По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК (Применения насилия в отношении представителя власти).

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