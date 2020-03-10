Аллея участников войны будет создана в Парке имени Первого Президента – генерал Телегусов

В ходе патриотической акции «Мы помним – Мы гордимся!» будут высажены сотни деревьев.

В год празднования 75-й годовщины Победы "Совет генералов" Казахстана планирует создать в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан аллею участников войны. Об этом zakon.kz рассказывает исполняющий обязанности председателя Президиума Республиканского общественного объединения "Совет генералов" генерал-майор в отставке Махмут Телегусов.

- Махмут Утегенович, помнится, еще года два назад "Совет генералов" на своей отчетно-выборной конференции планировал провести множество мероприятий по увековечению памяти казахстанских фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. Удалось ли что-нибудь сделать за это время?

- Действительно, такое решение было принято 25 мая 2018 года по ряду вопросов, которые непосредственно были направлены на восстановление исторической памяти, пропаганду героизма и мужества казахстанцев, на патриотическое воспитание нашей молодежи и увековечение памяти каждого участника Великой Отечественной войны. А их немало, около миллиона четырехсот пятидесяти тысяч человек.

В начале 1941 года в составе РККА проходили воинскую службу порядка 250 тысяч казахстанцев, за период войны было призвано из Казахстана где-то миллион 200 тысяч человек. Из всех участников войны больше половины погибли, защищая Родину. Примерно 287 тысяч фронтовиков до сих пор числятся без вести пропавшими. Поиск их затруднен и не организован, ищут их, кто как может, поскольку в Казахстане, как в других странах СНГ, нет государственной политики и закона об увековечении памяти защитников Отечества, не создана полная база данных о тех, кто защитил нашу страну и благодаря которым мы живем в независимом и свободном Казахстане. Поиск без вести пропавших воинов-казахстанцев очень важная тема, затрагивающая интересы и международное право многих наших соотечественников и об этом мы будем говорить отдельно.

Вернемся к 2018 году. Тогда "Советом генералов" было инициировано создание аллеи славы в Алматы, так как парки воинской славы, аллеи славы и героев имеются во многих областных центрах и райцентрах ЗКО, входивших в состав прифронтовой полосы в период Сталинградской битвы.

Только в Алматы не увековечена память участников войны, нет памятников двум прославившим на весь мир Казахстан народным батырам - дважды Герою Советского Союза, генералу-майору авиации Талгату Бегельдинову и Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, первому министру обороны РК, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.

В тоже время "Совет генералов" Казахстана с 2015 по 2017 год установил их бронзовые бюсты в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

- Сколько стоит создание аллеи славы с установлением бронзовых бюстов Героев Советского Союза?

- Около 250 миллион тенге. Таких денег у нас нет и я считаю, что это, прежде всего, обязанность и долг государственных органов, которые, например, находят деньги на строительство каких-то бессмысленных белок. Никто наши инициативы не подержал, ни морально, ни материально.

- Что теперь будете делать?

Мы нашли выход, и цель наша будет достигнута. Мы считаем героями всех участников войны, они вступали в бой и дрались с превосходящими силами противника, зная, что каждый бой для них может быть последним. Погибали наши соотечественники прямо в составе дивизий, сформированных на территории Казахстана, таких как 100, 101, 106, 316, 314 и других.

Учитывая все за и против, мы изменили свое решение на более справедливое, благородное и целесообразное: один из почетных и активных членов "Совета генералов", 80-летний генерал-майор Алмасбек Сеитович Абдрахманов предложил идею – создать в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан аллею участников Великой Отечественной войны посадкой несколько сот деревьев и установкой мемориальной плиты. Мы с ним поехали на место и тщательно обсудили детали проекта и назвали патриотическую акцию "Мы помним – Мы гордимся!". Мы будем обращаться ко всем казахстанцам, чтобы они тоже увековечили память об участниках войны посадкой деревьев в своих городах и поселках. Совместно с нами в патриотической акции участвует Общественный Фонд "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны", который является одним из лучших в нашей стране.

- А как смотрят на это власти города?

- Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поддержал нас. Также поддержал министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев. Сейчас полным ходом идет плановая подготовка к мероприятиям, которые будут проводиться в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан. Так, "Совет генералов" на 20 марта спланировал высадить 200 деревьев с участием ветеранов и детей войны, генералов, тружеников тыла, воинских частей, студенческой и школьной молодежи, представителей СМИ, патриотического движения "Жас Сарбаз", жителей Алматы и так далее.

С участием представителей всех поколений казахстанцев будет установлена памятная плита с надписью "Аллея участников Великой Отечественной войны". Подразумеваются не только погибшие на поле боя, но и умершие после войны, а также здравствующие сегодня фронтовики.

Наша благородная миссия будет сопровождаться исполнением песен военных лет, угощением солдатской кашой и Наурыз-коже. Ворота парка открыты для всех, мы будем рады всем гостям.

- Сколько времени продлится акция "Мы помним – Мы гордимся!"?

- До осени. 20 октября мы уже думаем подвести итоги.

"Совет генералов" и "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны" призывают руководителей администраций и воинских частей других городов поддержать нашу патриотическую акцию.

Торгын Нурсеитова

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