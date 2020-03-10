Как защитить себя, если пришла эпидемия?

Во всех медицинских сайтах указано, что здоровому человеку носить маски бесполезно.

На брифинге в СЦК, где озвучили прогноз о возможном появлении коронавируса в Казахстане в ближайшие дни, специалисты вновь дали рекомендации, как обезопасить себя от заболевания, передает zakon.kz.

Во всех медицинских сайтах указано, что здоровому человеку носить маски бесполезно. Маски должны носить те, кто наиболее уязвим - это пограничная служба, медработники. Насколько это оправдано, очень четко сказать не можем, потому что этот коронавирус 19-го года, про него мы ничего не знаем. Но мы знаем статистику по тому заболеванию, которое сейчас называется SARS (прим.: атипичная пневмония) . И мы очень четко можем проследить по публикациям, что те клиники, которые соблюдали противоэпидемический режим, масочный режим, раздавали сотрудникам специальные защитные очки, у них удалось сократить заболеваемость в 7 раз, - сказал Розенсон Рафаил, профессор кафедры детских болезней № 1 АО "МУА", врач аллерголог, иммунолог.

В свою очередь, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский Университет Астаны", председатель Консультативной Комиссии по иммунизации, доктор медицинских наук Динагуль Баешева напомнила пять золотых правил, как уберечься от коронавируса.

1. Не выезжать в те регионы, где неблагополучная ситуация по коронавирсу. Об этих странах можно почитать здесь.

2. У себя в городе не посещать общественные места, где большое скопление людей, развлекательные центры и т.д.

3. Тщательно мыть руки, лицо.

4. Не трогать руками глаза, нос, губы, особенно, когда вы находитесь на улице.

5. Соблюдать культуру чихания, кашля.

Тех, кто приезжает из-за границы из неблагоприятных стран, просят соблюдать правила самоизоляции.

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