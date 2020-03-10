Что известно о сомнительных рейтингах и почему не стоить доверять им?

Такие публикации распространяются через различные социальные сети и мессенджеры, вызывая определенное негативное восприятие и недоверие в обществе.

В последнее время в материалах отечественных СМИ участились случаи использования данных о сравнительно невысоких позициях Казахстана в различных узкоспециализированных рейтингах, которые составляются неавторитетными в экспертных кругах организациями и малоизвестными информационными ресурсами. К тому же такие публикации распространяются через различные социальные сети и мессенджеры, вызывая определенное негативное восприятие и недоверие в обществе.

Одним из таких ресурсов, на который часто ссылаются отечественные СМИ, является зарубежный информационный портал "Globalfirepower.сom", публикующий ежегодно рейтинги сильнейших армий мира.

В рейтинг данного информационного ресурса включены сведения о 138 стран, оцениваемых по 50 различным параметрам: общее количество вооружения и военной техники, численность кадрового состава армии, её резерва, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, экономика и промышленность страны, и другие параметры, влияющие на обороноспособность той или иной страны.

Что интересно, информации о компании, ее сотрудниках и офисе в открытых источниках нет. Как указано на сайте, "GlobalFirepower" является частью сайтов MilitaryFactory.com, AnvilOfWar.com и WDMMA.org.

На англоязычных форумах пишут, что сайту "GlobalFirepower" доверять нельзя, поскольку никакой конкретики о методологии при проведении исследований у них нет. Некоторые утверждают, что все источники, на которые ссылается портал "GlobalFirepower", одинаковы для описания армий всех стран и состоят из "туманных" ссылок на сайты ЦРУ и ЦРУ "WorldFactbook", а также на "Википедию". При этом нет никаких прямых ссылок на исследования. То есть можно предположить, что при составлении рейтинга сильнейших армий мира "GlobalFirepower" использует сведения, которые имеются в открытых источниках, в СМИ и не всегда являются достоверными. Также основная часть публикуемой информации предоставляется независимыми экспертами, что тоже вызывает сомнение в их компетенции, особенно в такой сложной области, как армия, мощь.

Относительно этого рейтинга говорят давно и на просторах интернета можно найти достаточно информации. Негодование по этому поводу высказывали и казахстанские эксперты.

Мы решили выяснить, почему этот ресурс имеет сомнительную репутацию и почему ему нельзя доверять?

Если посмотреть на сам портал, то в разделе Disclaimer Policy можно увидеть следующее:

В пункте 1 (Поддержка) говорится, что "GlobalFirepower" не поддерживается (не спонсируется) ни одним из руководящих мировых органов или военных организаций, что в принципе может подтверждать независимость при подготовке рейтинга и его объективность.

Пункт 2 (Ответственность) поясняет, что материалы, опубликованные на сайте, имеют историческую и развлекательную функцию ...

В пункте 4 (Правовая ответственность) сказано, что "GlobalFirepower" не несет ответственность за точность, правильность, полноту, надежность и актуальность информации... Содержание сайта представлено без каких-либо явных

или подразумевающихся гарантий на достоверность, а также что, "GlobalFirepower" не несет ответственность за любые убытки, возникшие в результате прямого или косвенного использования информации, опубликованной на веб-сайте.

Если перейти к самим результатам рейтинга, то и тут не все гладко. К примеру, в рейтинге 2018 года Украина занимала 25 строчку, впереди Саудовской Аравии (29 место). Рад мировых СМИ считают слишком завышенной эту строчку для Киева, поскольку Эль-Рияд с ее богатствами и вторым местом в мире по доле ВВП, пускаемой на оборонные нужды, не может располагаться после Украины.

Не справедливо в этом рейтинге 50-е место занимает Сирия. Учитывая боевой опыт сирийской армии, которая ежегодно отражает атаки мощной террористической коалиции. Несмотря на это армия Сирии оказалась в рейтинге в разы стала слабее украинской.

Эксперты также не соглашаются и с позицией Казахстана (54 место в 2018 году), уделяющего своей обороне и национальной безопасности больше внимания, чем многие другие страны.

Российский военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа А.Храмчихин отмечает, что рейтинг по военной мощи стран не отражает реального положения дел.

В качестве примера он привел данные по показателям стран, где Армения заняла 96 место, Азербайджан – 52 место, а Грузия – 85.

По словам А. Храмчихина, позиции данных стран свидетельствуют о полном несоответствии расположения стран по той причине, что Грузия по военной мощи расположилась выше Армении, хотя она не располагает серьезной регулярной армией.

Эксперт считает, что по всем параметрам вооруженные силы, Армении превосходят грузинскую. Между двумя соседними странами существует большой разрыв и в плане вооружений и военной технике.

Прокомментировали отчет "GlobalFirepower" и в министерстве обороны Армении, назвав его "несерьезным", Так, пресс-секретарь министра А. Ованнисян заявил, что проблема подобных рейтингов заключается в том, что, оценивая огневую мощь и уровень милитаризации той или иной страны, авторы не знают ситуацию "на местах". По его словам, рейтинг не отличается ни серьезными источниками, ни внятными критериями, по которым они классифицируют ту или иную ситуацию.

По данным онлайн-службы "HypeStat", предоставляющей статистический анализ по интернет-страницам, веб-сайт "GlobalFirepower" насчитывает около 40 тыс. подписчиков и ежедневную посещаемость более 18 тыс. Указанный показатель посещаемости приносит ежемесячный доход от рекламы около 5 тыс. долл. Наибольшим интересом сайт пользуется в США, Великобритании, Индии и Германии.

Теперь непосредственно о публикациях в наших отечественных СМИ, когда в гонке за жареным фактом ссылаются на непроверенные источники или псевдо рейтинги. В январе 2020 года ряд СМИ опубликовали материалы о том, что Казахстан занял последнее место в мире в рейтинге по росту минимальной заработной платы. Рейтинг, на который ссылались авторы публикаций, был составлен польским купонным сервисом Picodi.com, предоставляющим пользователям промокоды на скидки в интернет-магазинах. Данная компания периодически проводит сравнительный анализ цен на товары в разных странах мира: сравнение цен на интернет в мире; индекс Айфона – сколько дней надо работать, чтобы купить новинку от Apple; как отличаются цены на посещение кинотеатров в разных странах и др., используя собственные методологии сомнительного качества.

Это все равно, что казахстанский сервис Chocolife подготовит рейтинг покупательской способности и покажет, что какое-нибудь зарубежное государство не активно использует их ресурс.

Из всего сказанного можно судить, что "GlobalFirepower" не является достоверным и надежным источником информации.

Подготовленный ими рейтинг не отражает всей полноты картины, поскольку не учитывается целый ряд факторов, серьезно влияющих на обороноспособность государства, а ограничиваясь лишь на опубликование количества танков, самолетов из неподтвержденных источников. Он разработан в познавательных целях и скорее всего для заработка на рекламе.

В данном контексте следует обратить внимание в большей степени на информационную угрозу, поскольку рейтинг публикуется на многих авторитетных порталах и собирает множество лайков в соцсетях, превратившись в виртуальную реальность, и оказывает влияние на формирование общественного мнения о неспособности казахстанской армии обеспечить безопасность страны.

Из этого следует, что рейтинги сегодня превратились в оружие информационно-психологического воздействия с целью манипулирования массами и навязывания идей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!