Со 100-летием поздравили в Алматы ветерана войны Жапабека Молдабаева

Сейчас у аксакала 10 детей, 31 внук и 43 правнука.

10 марта 2020 года участнику Великой Отечественной войны Жапабеку Молдабаеву исполнилось 100 лет, сообщает zakon.kz.

Военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района г. Алматы навестили и поздравили ветерана.

- В Алмалинском районе порядка 40 ветеранов Великой Отечественной войны, - рассказывает начальник УДО этого же района полковник Айдар Мусрепов. – Мы с ними говорим практически каждый день, часто навещаем, интересуемся, нужна ли какая-то помощь.

Жапабек Молдабаев родился 10 марта 1920 года в селе Шелек Алматинской области. В октябре 1940 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Воевал в 37 дивизии, на северо-западном фронте, был пулеметчиком.

1 июня 1941 года его полк подняли по тревоге и передислоцировали в г. Сайнсан на границу с Манчжурией для защиты восточных границ СССР. На тот момент Ленинград был в блокаде и в связи с тяжелой обстановкой дивизию, где он служил, перебросили под Москву.

Затем для освобождения Ленинграда дивизия выдвинулась на северо-запад. По пути к Ленинграду они освободили много городов и населенных пунктов. В тяжелом бою с большими потерями освободили город Волхов с узловой железнодорожной станцией. Жапабек Бабашарович был тяжело ранен осколками снаряда.

После тяжелых ранений в конце 1942 года был доставлен в военный госпиталь, где военная комиссия присвоила ветерану II группу инвалидности.

Жапабек Молдабаев награжден 30 орденами и медалями, в том числе орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом "Құрмет", медалями "За Отвагу", "За Победу над Германией", "За Доблестный Труд" и другими.

Сейчас у ветерана 10 детей, 31 внук и 43 правнука. С супругой они прожили 63 года, отметив "бриллиантовую" свадьбу.

На сегодняшний день в Алматы проживает порядка 220 ветеранов Великой Отечественной войны.

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