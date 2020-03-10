Похищенный в Алматы иностранец освобожден в результате полицейской операции

По данному факту расследуется сразу пять уголовных дел.

В Алматы проведена спецоперация по освобождению похищенного гражданина Таджикистана, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первой тревогу забила супруга похищенного. Похитители вышли на связь и потребовали 40 тыс. долларов за освобождение мужа. Часть денег женщина выплатила, но потом в дело вмешалась полиция, когда к ним обратился знакомый похищенного.

Как только о произошедшем стало известно, была создана следственно-оперативная группа. Спустя несколько часов нами были установлены личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного человека. Успешно провели спецоперацию, гражданин Таджикистана благополучно освобожден, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое жителей города Тараз, двое из которых ранее неоднократно были судимы. В ходе обыска помещения, где держали потерпевшего, стражи порядка обнаружили травматический пистолет с патронами и наркотические средства. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту расследуется сразу пять уголовных дел: статья 125 часть 2 УК РК– похищение человека; статья 126 часть 2 УК РК – незаконное лишение свободы; статья 194 часть 2 УК РК – вымогательство; статья 287 УК РК – незаконное хранение оружия; статья 296 УК РК – незаконное хранение наркотических средств.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В качестве меры пресечения на период досудебного расследования избрано содержание под стражей", – резюмировал Берик Абильбеков.

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