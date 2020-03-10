В Китае создали робота для диагностики коронавируса

Он должен снизить риск заражения среди медработников.

В Китае разработали робота для взятия мазка из горла в целях диагностики коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Данный робот был совместно разработан Гуанчжоуским институтом по здоровью дыхательных органов и Шэньянским институтом автоматизации при Академии наук Китая. Он состоит из механической руки в форме змеи, бинокулярного эндоскопа, оборудования беспроводной передачи данных и интерактивного терминала. Механическая рука может совершать точные манипуляции в горле, а эндоскоп - показывать трехмерную анатомическую картину в высоком разрешении. С применением передовой в беспроводной сети робот способен в режиме реального времени получать команды и совершать взятие мазков из горла быстро и аккуратно.

По информации Синьхуа, тест на нуклеиновую кислоту мазка из горла является одним из важнейших способов диагностики инфекции COVID-19. Во время его взятия, медперсоналу приходится находиться в тесном контакте с пациентом, тем самым подвергая себя высокому риску заражения. Кроме того, нерациональные методы забора образцов ухудшают качество мазка и могут привести к ложноотрицательным результатам. Разработчики убеждены, что новый робот позволит защитить медработников от заражения COVID-19 в ходе взятия мазков, улучшить стандартизацию по сбору биообразцов и обеспечить их качество.

Начиная с 28 февраля, когда новинка была внедрена в Гуанчжоуском институте по здоровью дыхательных органов, был произведен забор уже 80 мазков. Результаты испытаний показали, что роботизированный сбор материала из горла может достигать высокого качества, с разовым показателем успеха более 95%. Более того, он помогает облегчить боль и уменьшить повреждения глотки у пациентов во время самой операции.

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