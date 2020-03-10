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Впервые парламент Азербайджана возглавила женщина

Ее кандидатура была предложена правящей партией Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), за Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Фото : haqqin.az10 марта 2020, 18:34

Сахиба Гафарова сегодня, 10 марта, избрана спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана шестого созыва, сообщает zakon.kz со ссылкой на Haqqin.az.

Впервые в истории страны женщина заняла такую должность.

Ее кандидатура была предложена правящей партией Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), за Гафарову проголосовали 116 депутатов. Парламентские выборы состоялись в Азербайджане 9 февраля. Большинство голосов получила правящая партия.

Гафарова представляет правящую партию "Новый Азербайджан". Она доктор филологических наук, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы, а также университет языков. С 1981 года работает в Бакинском славянском университете, была деканом факультета западноевропейских языков в Западном университете. Гафарова является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ и учебных пособий, занимается гендерными проблемами в филологии.


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