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Путин назвал условия для участия в следующих президентских выборах

Он не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

Фото : kremlin.ru10 марта 2020, 18:56

Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. Об этом он заявил в ходе своего выступление в Госдуме 10 марта, передает zakon.kz.

По словам Владимира Путина, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны. При этом он подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России.

Как сообщает Lenta.ru, он также заявил, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления Путин напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово "подряд".


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