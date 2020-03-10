Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Ранее в СМИ неоднократно озвучивалась информация, что в Кремле рассматривают такую идею.

Президент России Владимир Путин не поддержал предложение о проведении досрочных парламентских выборов в этом году. Об этом он заявил в ходе выступления в здании нижней палаты парламента, трансляция которого доступна в группе Госдумы во "ВКонтакте", сообщает zakon.kz.

По словам главы РФ, выбор россиян в ходе голосования по поправкам в Основной закон подтвердит полномочия депутатов, и "вопрос будет закрыт".

Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель [Госдумы Вячеслав Володин], нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы, — отметил российский президент.

Ранее в СМИ неоднократно озвучивалась информация, что в Кремле рассматривают идею досрочных выборов в Госдуму. При этом ее полномочия формально истекают только через полтора года. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за изменение традиционной процедуры выборов главы государства в России. Он предложил определять кандидатов на этот пост членам Госсовета. А депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением снять ограничения на число президентских сроков и разрешить снова занять эту должность действующему главе государства.

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