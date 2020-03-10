Министр экологии посетил проблемный объект в Жетысае, взятый на контроль Nur Otan
В ближайшее время будет разработана актуальная дорожная карта.
Фото : facebook.com/pg/nurotan.kz10 марта 2020, 19:33
По поручению Елбасы партия "Nur Otan" встречается с жителями отдаленных аулов и сел страны для обсуждения волнующих население проблемных вопросов и поиска путей их решения, сообщает zakon.kz.
Об на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.
Так, в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область жителями села Абай Жетысайского района был поднят вопрос затянувшейся реконструкции оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами.
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По итогам поездки, как и обещал, провел совещание с членами партии – министрами сельского хозяйства и природных ресурсов. Уполномоченные ведомства уже в ближайшее время внесут отдельную дорожную карту по решению взятых на контроль партии вопросов. Сегодня же министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на месте ознакомился с ситуацией и встретился с сельчанами. О результатах проинформируем дополнительно, - сказал Бауыржан Байбек
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