Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Министр экологии посетил проблемный объект в Жетысае, взятый на контроль Nur Otan

В ближайшее время будет разработана актуальная дорожная карта.

Фото : facebook.com/pg/nurotan.kz10 марта 2020, 19:33

По поручению Елбасы партия "Nur Otan" встречается с жителями отдаленных аулов и сел страны для обсуждения волнующих население проблемных вопросов и поиска путей их решения, сообщает zakon.kz.

Об на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

Так, в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область жителями села Абай Жетысайского района был поднят вопрос затянувшейся реконструкции оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами.

По итогам поездки, как и обещал, провел совещание с членами партии – министрами сельского хозяйства и природных ресурсов. Уполномоченные ведомства уже в ближайшее время внесут отдельную дорожную карту по решению взятых на контроль партии вопросов. Сегодня же министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на месте ознакомился с ситуацией и встретился с сельчанами. О результатах проинформируем дополнительно, - сказал Бауыржан Байбек


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты