Названа причина взлома аккаунтов в Сети

Одна из причин, что люди используют один пароль многократно.

Инженеры корпорации Microsoft обнаружили, что 99,9 процента аккаунтов, которые взламывают в Сети, не применяли мультифакторную аутентификацию для повышения безопасности личных данных, сообщает zakon.kz.

По информации ZDNet, именно ее отсутствие называют основной причиной успешных атак хакеров.

По словам специалистов, выступавших на международной конференции по информационной безопасности RSA в Сан-Франциско, настройка пользователями мультифакторной аутентификации останавливает большинство попыток взлома с помощью автоматизированных систем. При мультифакторной аутентификации для входа в аккаунт требуется ввести не только пароль, но и дополнительный код, который приходит на мобильный телефон через СМС-сообщение или на электронную почту.

В среднем каждый месяц взламываются около 0,5 процента аккаунтов. В январе 2020 года таких было около 1,2 миллиона. Чаще всего взлом осуществлялся с помощью техники перебора паролей: в множество разных аккаунтов пытались войти с помощью нескольких часто используемых паролей. Таким образом киберпреступникам зачастую довольно быстро удается найти жертву, - сообщили в Microsoft.

Второй по популярности способ — попробовать взломать другой аккаунт пользователя с помощью появившихся в открытом доступе его логина и пароля от одного из сервисов.

Сотрудники Microsoft пояснили, что в больше чем половине случаев люди используют один пароль многократно, причем как для личных, так и рабочих аккаунтов.

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