Закончились торги по иностранным валютам на KASE
В торгах приняли участие 24 члена KASE.
Фото : zakon.kz10 марта 2020, 20:10
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 алматинского времени закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, сообщает zakon.kz.
В торгах приняли участие 24 члена KASE.
Тренды в данном сообщении указаны относительно соответствующих значений предыдущего торгового дня. Если в предыдущий торговый день сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
Регламент торгов в торговых системах ACT и NEXT доступен здесь.
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