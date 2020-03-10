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Закончились торги по иностранным валютам на KASE

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

Фото : zakon.kz10 марта 2020, 20:10

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 алматинского времени закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, сообщает zakon.kz.

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

Тренды в данном сообщении указаны относительно соответствующих значений предыдущего торгового дня. Если в предыдущий торговый день сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

Регламент торгов в торговых системах ACT и NEXT доступен здесь.


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