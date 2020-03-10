США и НАТО не собираются вводить войска в Идлиб

США изучают различные способы оказать поддержку Турции.

США и НАТО не рассматривают введение войск в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Брюсселе во вторник, 10 марта, спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Джеффри отметил, что США изучают различные способы оказать поддержку Турции, но о вводе войск речь не идет.

Забудьте о силах на земле. Силы на земле - это мера на самый крайний случай. Вопрос заключается в том, как складывается ситуация в воздухе, и мы этот вопрос изучаем, - отметил Джеффри.

В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы.

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