Автомобиль с людьми провалился под лед в ВКО

Пострадавшие добрались до спасателей только через три часа.

Инцидент произошел недалеко от села Алгабас. В автомобиле находились четыре человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Спасатели Курчумского отделения оперативно-спасательного отряда незамедлительно выехали к месту происшествия, но сильный ветер и переметы не позволили им добраться до пострадавших.

Точное местоположение людей нам было неизвестно. Хорошо, выручила сотовая связь, общались с рыбаками по телефону. Мы сигналами и при помощи ориентиров вывели рыбаков к месту нашего нахождения. Я смотрел в бинокль и говорил, куда нужно идти, - рассказал о спасательной операции на водоеме начальник Курчумского отделения ОСО Талгат Нуржанов.

Пострадавшие сумели выбраться из автомобиля и добрались до спасателей только через три часа. Их немедленно доставили в районную больницу, а после осмотра врачей людей отвезли на станцию к спасателям, где их переодели, накормили и напоили чаем.

Спасатели напомнили к любителям подледной рыбалки, что весенний лед опасен. Его структура неоднородна и обманчива. Выезжать на лед на автомобилях в незнакомой местности запрещено. При выезде на рыбалку необходимо сообщить родным свои координаты.

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