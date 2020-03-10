В Шымкенте обнаружили огурцы, привезенные из зараженного Ирана
Свыше 60 тонн огурцов изъяли после проверки трех фур.
Фото : atmagro.ru10 марта 2020, 22:36
В Шымкенте на прилавок едва не попали зараженные овощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Их привезли из Ирана, где зафиксирована вспышка коронавируса. Но проблема оказалось в другом – овощи были заражены западным цветочным трипсом – это опасный вредитель.
Овощи не успели уйти в продажу. Свыше 60 тонн огурцов изъяли после проверки трех фур.
Огурцы утилизировали на полигоне, а предпринимателя оштрафовали на 80 тысяч тенге. Эксперты рассказали, что вредоносное насекомое не представляет угрозы для человека. А вот сельскому хозяйству могло нанести существенный ущерб. Трипс способен уничтожить до 70% урожая.
Если не уничтожить зараженную продукцию, то опасное насекомое может быстро распространиться. Вред от него очень большой. Он может нанести ущерб тепличным хозяйствам, плодоовощным культурам в нашем городе, - говорит руководитель территориальной инспекции КГИ в агропромышленном комплексе города Шымкент Ибрагим Бегасилов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010888-d2db5fb5fc05f9930cc4d9b8f98c40c3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...