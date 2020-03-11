Проигравшую в суде ответчицу обвиняют в избиении дочери заслуженного педагога

Обвиняемой может грозить до пятнадцати лет тюрьмы.

Шишки, ссадины, вырванные волосы и вспухшие губы. Заслуженный педагог Казахстана. Тамара Шакирова рассказала, чем окончилась встреча ее дочери с к пришедшей к ним в дом женщине, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Тамара считает, что нападавшей была Санавар Закирова и так она отомстила за проигрыш в суде.

История судебных разбирательств заслуженного педагога Тамары Шакировой и жительницы Алматы Санавар Закировой началась осенью прошлого года. Тогда четыре члена партии "Nur Otan" подали иск о защите чести против троих человек - Арнура Ильяшев, Марата Турымбетова и Санавар Закировой. Ответчики обвинили "Nur Otan" в воспрепятствовании создания партии "Наше право". Решением суда Ильяшев, Турымбетов и Закирова должны были принести публичные извинения и выплатить истцам компенсацию в размере шести миллионов тенге.

Именно проигрыш в суде привел Закирову к воротам дома, - считает Тамара Шакирова. Самого учителя дома не было, поэтому вышла 39-летняя дочь педагога. Незваная гостья кинулась на нее с кулаками. В итоге женщина с травмой головного мозга попала в больницу.

Тамара Шакирова убеждена, что женщина изначально пришла к ним со злым умыслом и шла встретится с ней, но дома оказалась дочь.

В бессознательном состоянии женщину обнаружил сын.

"Сложно назвать дракой. Это, скорее всего, было просто избиение человека. Никогда не думал, что это произойдет в реальной жизни или с нашей семьей. Такое только в фильмах, казалось. Но, как оказалось, люди на такое способны, на такую жестокость," – рассказал сын пострадавшей Ильнур Нарбеков.

В полиции по данному факту завели уголовное дело.

Заявление поступило в производство Управления полиции Медеуского района. Оно зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования по статье 107 УК РК, - говорит официальный представитель департамента полиции области Акбота Азирбек.

После выписки пострадавшей из больницы, сотрудники полиции проведут судебно-медицинскую экспертизу. Если она докажет тяжесть полученных травм, Закировой может грозить до пятнадцати лет тюрьмы. За нанесение телесных повреждений.

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