Саундтрек Димаша к известному сериалу занял 1-е место на QQ Music
Сервис охватывает более 700 миллионов пользователей.
Фото : dimashinfo.com11 марта 2020, 00:37
Саундтрек Димаша к новому китайскому сериалу занял первое место на платформе QQ MUSIC в Китае, сообщает zakon.kz.
Об этом знаменитый казахстанский исполнитель написал в своем Instagram.
Мой саундтрек к новому Китайскому сериалу занимает первое место на платформе QQ MUSIC в Китае. Фото с моей Китайской командой (агенты, продюсеры, менеджеры) (Black Golden company) с которыми я работаю вот уже на протяжении трех лет со времен проекта I am singer. Ждите скоро новых проектов…- написал Димаш.
Здесь же он опубликовал фотографию с сотрудниками компании Black Golden company.
Согласно Википедии, QQ Music является одним из трех китайских сервисов потокового воспроизведения музыки, принадлежащих Tencent Music, совместному предприятию между Tencent и Spotify. По состоянию на 2018 год сервис охватывает более 700 миллионов пользователей с примерно 120 миллионами подписчиков.
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