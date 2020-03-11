Российская военная полиция провела турецкие колонны к постам в Идлибе
Между российской и турецкой стороной создан специальный канал связи для обеспечения оперативного взаимодействия.
Российская военная полиция за минувшие сутки провела 13 турецких колонн к постам в Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
За прошедшие сутки подразделениями российской военной полиции обеспечен провод 13 турецких колон к местам дислокации наблюдательных постов Вооруженных сил Турции, расположенных в идлибской зоне деэскалации, - сказал он.
Он добавил, что между российской и турецкой стороной создан специальный канал связи для обеспечения оперативного взаимодействия.
5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
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