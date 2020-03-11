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Местами по республике ожидаются туман и гололед 11 марта

На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон.

Фото : АиФ11 марта 2020, 06:12

На большую часть РК все так же будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, низовая метель, на юго-востоке – пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман и гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Мангыстауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – низовая метель, гололед.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской, ночью и утром в Атырауской областях местами – туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, ясно.

Прогноз погоды на 11 марта.


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