Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Турции

Мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на rambler.ru.

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пациент - мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу, - пишет в среду газета Daily Sabah.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.

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