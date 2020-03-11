Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Турции

Мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

Фото : 24kz11 марта 2020, 06:35

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на rambler.ru.

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пациент - мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу, - пишет в среду газета Daily Sabah.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты