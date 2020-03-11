Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Турции
Мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.
Фото : 24kz11 марта 2020, 06:35
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на rambler.ru.
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пациент - мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу, - пишет в среду газета Daily Sabah.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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