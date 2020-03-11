Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья

Кроме обычного мытья рук, также следует ограничить и применение антисептиков.

Мытье рук, главный инструмент в борьбе с распространением вирусов, также может нанести вред здоровью, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В каких случаях погоня за гигиеной может дать обратный эффект, рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью.

Вирусы и болезни лучше всего расцветают на людях, которые пренебрегают личной гигиеной. Именно по этой причине любой врач посоветует чаще принимать душ и мыть руки перед едой. Конечно, это не даст стопроцентную защиту от болезней, но повысит шанс избежать многих неприятных заболеваний. Единственная проблема в том, что врачи забывают предупредить своих пациентов о том, что не стоит перебарщивать, рассказал Алексей Бессмертный.

Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более шести-восьми раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием, - пояснил врач.

Кроме обычного мытья рук, также следует ограничить и применение антисептиков, которых россияне слишком много используют во время сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ. Врач Алексей Бессмертный опроверг тезис о том, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом.

Как доказала Американская академия педиатрии, просто протирание рук антисептиками не обеззараживает руки. Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам, - считает врач.

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