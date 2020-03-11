России предрекли победу в нефтяной войне

Из-за девальвации валюты Саудовская Аравия не сможет увеличить доходы своего бюджета.

Российский бюджет сверстан при более низких ценах на нефть, чем бюджет Саудовской Аравии, однако оба государства далеки от дефолта, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК аналитики.

Как считают аналитики, для Саудовской Аравии наиболее оптимальная цена за нефть составляет 70 долларов за баррель.

При этом российский бюджет сверстан при значительно более низких ценах на нефть, около 40-42 долларов за баррель, а бюджет Саудовской Аравии составляет порядка 80-85 долларов за баррель.

Как минимум, они хотели удерживать цены в районе 60–70 долларов за баррель, - заявил эксперт.

Он также считает, что из-за девальвации валюты Саудовская Аравия не сможет увеличить доходы своего бюджета, поскольку страна сильно зависит от импорта, а расчет с поставщиками ведет в долларах.

Несмотря на разницу в подходах к формированию бюджета, обе страны далеки от дефолта, считает финансовый директор финтех-маркетплейса VR-Bank Роман Ромашевский. По его словам, Россия в последние годы, в отличие от Саудовской Аравии, ориентировалась на минимизацию государственного долга.

Эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова отмечает, что в российской бюджетной политике господствует принцип, согласно которому в бюджете не допускается дефицита, что вызывает экономию на расходах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!