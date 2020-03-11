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УЕФА борется за проведение Евро-2020, несмотря на коронавирус

Союз европейских футбольных ассоциаций призывает власти ряда стран обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу.

Фото : DW11 марта 2020, 07:26

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призывает правительства ряда стран обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года, несмотря на распространение коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Организация считает, что город пригоден для матча, если там есть инфраструктура, необходимая для лечения инфицированных новым вирусом и в то же время имеется возможность справиться с притоком болельщиков в десятки тысяч человек, - сообщает информационное агентство Associated Press.

В УЕФА готовы перенести матчи из одного города в другой, если таким образом удастся обеспечить проведение турнира, утверждает собеседник агентства.

Официально представители УЕФА опровергли высказывания, что футбольные ассоциации ходатайствуют о переносе турнира на 2021 год.

Организация не получала запросов о переносе или отмене мероприятия. Союз сотрудничает с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью свести к минимуму риски, связанные с распространением заболевания COVID-19, - подчеркнули в УЕФА.

Первенство Европы пройдет в шестнадцатый раз и впервые - не на территории одной или двух стран, а в 12 городах 12 стран. Ожидается, что турнир откроется 12 июня матчем сборных Турции и Италии на Олимпийском стадионе в Риме. При этом Италия лидирует в Европе по распространению коронавируса и занимает второе место в мире по числу заболевших (свыше 10 000 человек) и скончавшихся (631 человек), уступая только Китаю.


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