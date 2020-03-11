УЕФА борется за проведение Евро-2020, несмотря на коронавирус

Союз европейских футбольных ассоциаций призывает власти ряда стран обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призывает правительства ряда стран обеспечить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года, несмотря на распространение коронавируса SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Организация считает, что город пригоден для матча, если там есть инфраструктура, необходимая для лечения инфицированных новым вирусом и в то же время имеется возможность справиться с притоком болельщиков в десятки тысяч человек, - сообщает информационное агентство Associated Press.

В УЕФА готовы перенести матчи из одного города в другой, если таким образом удастся обеспечить проведение турнира, утверждает собеседник агентства.

Официально представители УЕФА опровергли высказывания, что футбольные ассоциации ходатайствуют о переносе турнира на 2021 год.

Организация не получала запросов о переносе или отмене мероприятия. Союз сотрудничает с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью свести к минимуму риски, связанные с распространением заболевания COVID-19, - подчеркнули в УЕФА.

Первенство Европы пройдет в шестнадцатый раз и впервые - не на территории одной или двух стран, а в 12 городах 12 стран. Ожидается, что турнир откроется 12 июня матчем сборных Турции и Италии на Олимпийском стадионе в Риме. При этом Италия лидирует в Европе по распространению коронавируса и занимает второе место в мире по числу заболевших (свыше 10 000 человек) и скончавшихся (631 человек), уступая только Китаю.

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