Монголия приостанавливает авиарейсы в Казахстан из-за коронавируса

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить все регулярные рейсы в Москву, Стамбул и Нур-Султан и обратно.

Монголия объявила о приостановке всех пассажирских рейсов в аэропорты России, Турции и Казахстан из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на centralasia.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить все регулярные рейсы в Москву, Стамбул и Нур-Султан и обратно с 11 по 28 марта.

В соответствии с резолюцией ГКЧ, авиакомпания MIAT будет выполнять обязанности по эвакуации граждан Монголии, которые срочно нуждаются в прибытии в эту страну из этих стран в период приостановки полета. На встрече также было принято решение о временном запрете на въезд граждан Монголии в Россию через автомобильный пограничный переход Монголия-Россия, а также на въезд иностранных граждан из России до 31 марта.

Монгольские граждане, которые подают заявки из России на родину, и иностранные граждане, которые подают заявки на выезд из России в Монголию, пересекаться по особым правилам. Грузовые перевозки будут работать в нормальном режиме, рассказал министр дорожного и транспортного развития Энх-Амгалан на пресс-конференции, посвященной резолюции Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Монголия приостановила выполнение авиарейсов в аэропорты Китая, Южной Кореи и Японии из-за коронавируса.





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