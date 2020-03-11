Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Монголия приостанавливает авиарейсы в Казахстан из-за коронавируса

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить все регулярные рейсы в Москву, Стамбул и Нур-Султан и обратно.

Фото : centralasia.11 марта 2020, 07:45

Монголия объявила о приостановке всех пассажирских рейсов в аэропорты России, Турции и Казахстан из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на centralasia.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить все регулярные рейсы в Москву, Стамбул и Нур-Султан и обратно с 11 по 28 марта.

В соответствии с резолюцией ГКЧ, авиакомпания MIAT будет выполнять обязанности по эвакуации граждан Монголии, которые срочно нуждаются в прибытии в эту страну из этих стран в период приостановки полета. На встрече также было принято решение о временном запрете на въезд граждан Монголии в Россию через автомобильный пограничный переход Монголия-Россия, а также на въезд иностранных граждан из России до 31 марта.

Монгольские граждане, которые подают заявки из России на родину, и иностранные граждане, которые подают заявки на выезд из России в Монголию, пересекаться по особым правилам. Грузовые перевозки будут работать в нормальном режиме, рассказал министр дорожного и транспортного развития Энх-Амгалан на пресс-конференции, посвященной резолюции Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Монголия приостановила выполнение авиарейсов в аэропорты Китая, Южной Кореи и Японии из-за коронавируса.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты