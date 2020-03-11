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Освободить от налогов на зарплату до конца года хотят в США

В рамках программы будет оказываться помощь "людям с неоплачиваемым отпуском по болезни".

Фото : Jim lo scalzo11 марта 2020, 08:46

Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на заработную плату до конца года в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Во время встречи с республиканцами в Конгрессе президент представил свои обоснованные предложения для временного освобождения от налогов на заработную плату, отметил Кадлоу, назвав это "налоговыми каникулами".

Он [Трамп] предпочел бы, чтобы они продолжались до конца года, - заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу на брифинге для журналистов.

В рамках программы будет оказываться помощь "людям с неоплачиваемым отпуском по болезни", а также предусмотрена отсрочка уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

Мы ведем консультации с лидерами [обеих партий] Палаты представителей и Сената [Конгресса]. Прямо сейчас мы прорабатываем детали [программы], - отметил глава Национального экономического совета.

Он добавил, что американская экономика "по-прежнему сильна". Как указал участвовавший в брифинге вице-президент США Майкл Пенс, Трамп также предлагал оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.

В понедельник глава Белого дома сообщил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам президента США, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Кроме того, Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса.


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