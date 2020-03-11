У британского министра обнаружили коронавирус

После того как тест на коронавирус показал положительный результат, она приняла рекомендованные меры предосторожности.

Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По словам Доррис, тест на коронавирус дал положительный результат. Доррис рассказала, что сразу после этого приняла все рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома.

Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам, – сказала министр.

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что Доррис "сделала правильную вещь" и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Надин Доррис в прошлом известна своим активным участием в телевизионных реалити-шоу. В 2012 г. Консервативная партия была вынуждена приостановить ее членство в партии из-за того, что Доррис уехала в Австралию на съемки, уклонившись от работы в палате общин.

Всего в Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек умерли в результате заболевания. 324 случая отмечены в Англии, 27 - в Шотландии, 16 - в Северной Ирландии и 15 - в Уэльсе. Эпидемия началась с Китая в декабре 2019 г., всего в мире, заразилось более 110 тыс., умерло более 4 тыс. человек.

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