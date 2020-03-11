Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назван примерный срок окончания эпидемии коронавируса

По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня.

Фото : Global Look Press/Xinhua11 марта 2020, 09:13

В КНР озвучили приблизительное время, когда может остановиться распространение коронавируса в мире, передает zakon.kz.

Как пишет "Рамблер", глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань сообщил, что надеяться на скорую победу над коронавирусом не стоит: распространяться по миру он продолжит по меньшей мере до июня.

Местная китайская газета цитирует Наньшаня: "По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня”.

Специалист также добавил, что если сейчас мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то уже скоро китайцам придется бороться с "ввозом" коронавируса на территорию страны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты