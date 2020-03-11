Назван примерный срок окончания эпидемии коронавируса
По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня.
Фото : Global Look Press/Xinhua11 марта 2020, 09:13
В КНР озвучили приблизительное время, когда может остановиться распространение коронавируса в мире, передает zakon.kz.
Как пишет "Рамблер", глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань сообщил, что надеяться на скорую победу над коронавирусом не стоит: распространяться по миру он продолжит по меньшей мере до июня.
Местная китайская газета цитирует Наньшаня: "По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня”.
Специалист также добавил, что если сейчас мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то уже скоро китайцам придется бороться с "ввозом" коронавируса на территорию страны.
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