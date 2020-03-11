Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

В частности, депутаты рассмотрят проект Административного процедурно-процессуального кодекса.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает zakon.kz.

В частности депутаты рассмотрят проект Административного процедурно-процессуального кодекса РК, а также проекты законов: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы"; "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии".

Также будет рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов".

Кроме того, обсудят подготовку заключения по проектам законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах"; "О ветеранах"; "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" и др.

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