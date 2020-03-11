Илон Маск боится, что не доживет до высадки на Марс

Это заявление миллиардер сделал в рамках конференции Satellite 2020 в Вашингтоне во время ответа на вопрос о перспективах покорения космоса человечеством.

Основатель и глава SpaceX Илон Маск настаивает на том, что развитие человечества ускорилось, иначе он не доживет до высадки на Марс, передает zakon.kz.

Ferra.ru, ссылаясь на Business Insider, пишет, что Илон Маск настаивает на ускорении развития человечества. В обратном случае он сомневается в том, что доживет до высадки на Марс.

Это заявление миллиардер сделал в рамках конференции Satellite 2020 в Вашингтоне во время ответа на вопрос о перспективах покорения космоса человечеством.

Маск сказал, что искренне надеется на то, что будет жив, когда наш вид высадится на Марс.

Но если мы не ускорим темпов развития инноваций, я точно умру до того, как это произойдет, — рассказал Маск. Основной проблемой для освоения далеких планет, по его словам, является отсутствие у человечества мощных многоразовых ракет, которые могли бы перевезти все необходимое для жизни человека за пределами Земли.

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