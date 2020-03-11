Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Мужчине пересадили костный мозг от донора с врожденной мутацией, снижающей вероятность заражения.

Мужчина прошел курс лечения от рака при помощи стволовых клеток, и вот уже больше года он не нуждается в терапии от ВИЧ. Это уже второй случай излечения за всю историю существования данной болезни, сообщает zakon.kz.

В медицинском журнале Lancet был опубликован свежий доклад.

"Лондонский пациент" (прим. редакции - это второй излечившийся) продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса, — рассказали авторы исследования.

Первым таким человеком был "берлинский пациент" по имени Тимоти Рэй Браун, который излечился от болезни 13 лет назад. В 2007 году ему, как и "Лондонскуму пациенту" Адаму Кастильехо, провели трансплантацию костного мозга. С тех пор его анализы регулярно показывают отсутствие инфекции.

По данным газеты The New York Times Кастильехо родился и вырос в столице Венесуэлы Каракасе, но потом переехал сначала в Копенгаген, а потом и в Лондон. ВИЧ-инфекцию мужчине диагностировали в 2003 году, когда ему было 23 года. Даже в начале XXI века с развитием технологий ВИЧ уже перестал быть приговором — с помощью антиретровирусной терапии, которая подавляет распространение вируса и предотвращает развитие СПИДа, они могут прожить столько же, сколько неинфицированные люди. На таком лечении он, соблюдая здоровый образ жизни, был до 2011 года. За это время он успел стать су-шефом в одном из городских ресторанов. Все изменилось в 2011 году, когда у него нашли лимфому в четвертой стадии. его лечили химиотерапией, но, поскольку он ВИЧ-положителен, было сложно подобрать комбинацию препаратов. По словам доктора, который курировал лечение пациента, с каждой сменой курса врачам было все сложнее подбирать лекарства. Постепенно сам пациент слабел как физически, так и эмоционально.

Пересадка костного мозга проходит так: сначала клетки костного мозга пациента уничтожают с помощью химиотерапии, а потом ему вводят гемопоэтические стволовые клетки, которые приходят на место убитых.

В первый год после трансплантации его состояние ухудшилось. Он заражался многими инфекциями, потерял 30 килограммов, его слух заметно ухудшился. Но уже в 2017 году ему стало лучше, а с октября анализы показывают, что в его крови нет ВИЧ. Тогда же Кастильехо в последний раз принимал антиретровирусные препараты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!