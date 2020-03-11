Финансовые пирамиды: вы думаете, что окажетесь на вершине, но это не так

Казахстанцев призвали не верить "финансовым пирамидам".

Профилактический видеоролик о том, что не стоит доверять заманчивым предложениям о быстром обогащении, снял Департамент экономических расследований по городу Алматы, передает zakon.kz.

На видео "на пальцах" объясняется, что в погоне за легкими деньгами можно лишиться многого.

"Ты всегда думаешь, что окажешься на вершине пирамиды, но это не так! Часто вам на глаза попадается информация о компаниях, предлагающих вкладчикам без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал. Люди верят, продают свою недвижимость, машины, берут кредиты, по-сути добровольно отдавая свои деньги мошенникам...", - говорится в начале ролика.

Департамент экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, призывает граждан Казахстана проявлять бдительность и воздержаться от сомнительных инвестиций в компании, обещающие сверхприбыль в максимально короткие сроки. Желая, быстро обогатиться, жители нашей страны становятся жертвами финансовых пирамид. Чаще всего казахстанцы могут попасться на удочку мошенников, если рекламные кампании привлекают денежные средства граждан, предлагая инвестировать в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты и др. Департамент экономических расследований по городу Алматы напоминает, финансовые пирамиды – это противозаконная деятельность, которая преследуется Уголовным кодексом Республики Казахстан (ст. 217 УК РК Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), - сказано в сообщении ДЭР по Алматы.

В Казахстане не так давно стало известно о крупной мошеннической схеме по привлечению средств людей. Сейчас идет следствие. Организаторы задержаны. Жертвами стали как рядовые казахстанцы, так и публичные личности, рекламировавшие данные компании. В полицию поступило более 2 тысяч заявлений.

Также в конце февраля в мессенджерах стали рекламировать игру "Черная касса" или "Котел". Казахстанцам предлагали "войти" в игру, вложив определенную сумму, а "на выходе" они должны были получить сумму гораздо больше.

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