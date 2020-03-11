Доллар продолжил незначительный рост на торгах

Курс доллара вырос еще на 0,41 тенге.

Курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 394,41 тенге, повысившись со вторника на 0,41 тенге, передает zakon.kz.

При этом в обменниках, по данным Kurs.kz, доллары покупают/продают по 394 – 396,6 тенге.

Курс евро также заметно вырос, его стоимость в обменниках составляет 445-450 тенге.

Как сообщалось, после падения цен на нефть 9 марта в казахстанских обменниках доллар стал стоить до 400 тенге. Это произошло после распада сделки ОПЕК+, когда стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель.

11 марта по состоянию на 07.39 (по Нур-Султану) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61%, до 38,55 доллара за баррель.

Между тем Нацбанк Казахстана и правительство сделали заявление, в котором говорится, что "не допустят дестабилизации" будут внимательно следить за ситуацией на мировых финансовых рынках. Нацбанк также сообщил, что в случае необходимости возобновит валютные интервенции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!