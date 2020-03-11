Грузовой поезд протаранил электровоз в Павлодарской области

Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора.

В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов, передает zakon.kz.

По предварительным данным, как отмечает "Экспресс К", машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта".

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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