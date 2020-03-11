Грузовой поезд протаранил электровоз в Павлодарской области
Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора.
В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов, передает zakon.kz.
По предварительным данным, как отмечает "Экспресс К", машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.
Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта".
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов. Видео последствий аварии появилось в социальных сетях. По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. express-k.kz
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!