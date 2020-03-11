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Грузовой поезд протаранил электровоз в Павлодарской области

Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото : Скриншот видео11 марта 2020, 11:28

В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов, передает zakon.kz.

По предварительным данным, как отмечает "Экспресс К", машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта".

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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В Павлодарской области грузовой поезд протаранил электровоз с 20 вагонами, который в результате столкновения сошел с рельсов. Видео последствий аварии появилось в социальных сетях. ‌ По предварительным данным, машинист поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. express-k.kz

Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) 10 Мар 2020 в 5:28 PDT


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