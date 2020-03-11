Казахстанцам будет проще судиться с госорганами

Права граждан и госорганов в судебных спорах уравняют.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса и пакет сопутствующих поправок к нему, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, министр юстиции РК Марат Бекетаев отметил, что было проделано много работы по совершенствованию национального законодательства в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан.

Вместе с тем остаются вопросы, которые требуют своего решения. Одна из таких проблем - разрешение публично-правовых споров. В частности, в настоящее время в публично-правовых спорах, где оппонентом простому гражданину выступает госаппарат, стороны фактически не равны, поскольку возможности граждан несоизмеримы с ресурсами госаппарата. Об этом отметил глава государства в своем Послании. В связи с этим Президент поручил внедрить институт административной юстиции, - сказал глава ведомства.

Для решения данных задач Минюст совместно с Верховным Судом разработал проект Административного процедурно-процессуального кодекса. Проект Кодекса преследует несколько целей.

Во-первых, закрепить набор гарантий, который позволит гражданам активнее принимать участие в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде. В связи с этим проект Кодекса состоит из 2 основных частей. Это административные процедуры и административное судопроизводство, - сообщил министр.

Так, в части регулирования административных процедур проектом устанавливаются несколько основных положений.

Первое. Учитывая, что властные полномочия осуществляются не только госорганами, но и иными лицами, предлагается закрепить понятие "административный орган". Для чего это нужно? В случае если негосударственный субъект уполномочен принимать решения, направленные на реализацию прав граждан, то он будет обязан соблюдать гарантии, установленные проектом Кодекса. То есть положения Кодекса будут распространяться на любую деятельность как государственных, так и негосударственных субъектов, если она связана с реализацией прав граждан, - указал Бекетаев.

Второе, по его словам, вводятся новые принципы, призванные защитить частных лиц от возможных злоупотреблений со стороны властных субъектов. К примеру, принцип приоритета прав обяжет правоприменителей толковать все сомнения, противоречия и неясности актов законодательства в пользу граждан.

Третье. Закрепляются процедурные гарантии, которые обеспечат "обратную связь" с гражданами при принятии управленческих решений органами власти. Суть предлагаемых норм - обязанность властного субъекта заслушать мнение заинтересованного гражданина до принятия окончательного решения.

Четвертое. Вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. Гражданин должен быть уверенным, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет вины гражданина, - отметил глава ведомства.

Пятое. Проектом Кодекса внедряется обязательное досудебное обжалование, за исключением отдельных категорий споров (например, налоговые, таможенные споры).

Производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке в течение 15 рабочих дней.

Данный институт позволит сэкономить время и избежать судебных расходов. В части осуществления административного судопроизводства предусмотрены следующие основные положения. Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства станет усиление активности суда в процессе собирания доказательств. На сегодня споры с органами власти рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Однако действующий порядок не учитывает, что орган власти с одной стороны и гражданин с другой фактически неравны. Руководствуясь принципом активной роли, суд будет обязан выяснять имеющие значения обстоятельства спора, собирая доказательства самостоятельно. Водится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. В частности, предусматривается возможность неоднократного применения судами денежных взысканий (до 100 МРП) как вида процессуального принуждения в целях обеспечения своевременного исполнения их требований, - рассказал он.

Министр добавил, что Венецианская комиссия, а также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассмотрели и дали положительные заключения по проекту Кодекса.

Мы надеемся, что принятие Административного процедурно-процессуального кодекса придаст новый формат отношениям, возникающим между государством и обществом, - заявил Бекетаев.

Также депутаты одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства РК". Документ разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с положениями АППК.

В этих целях законопроектом предлагается внести поправки в восемьдесят законодательных актов, из которых четырнадцать кодексов. Большая часть поправок связана с введением обязательного досудебного обжалования по публично-правовым спорам. Необходимо отметить, что такой порядок предусмотрен действующим законодательством. Например, аналогичные положения содержатся в Гражданском процессуальном, Экологическом и Земельном кодексах. Процесс рассмотрения жалобы будет проходить в сравнительно ускоренном порядке, в течение 15 рабочих дней. Это гораздо быстрее, чем разрешение споров в суде. В целом, институт досудебного урегулирования позволит своевременно решать вопросы граждан и избежать судебных издержек, - проинформировал глава Минюста.

Кроме того, по его данным, повышается ответственность госорганов. Применение досудебного регулирования имеется и в рекомендациях международных организаций. По мнению зарубежных экспертов, применение досудебного регулирования влияет на сближение органов власти с общественностью и снижение нагрузки на суд.

"Другая группа поправок связана с введением нового вида судопроизводства по рассмотрению публично-правовых споров. К примеру, из Гражданского процессуального кодекса предлагается исключить правила делопроизводства по обращениям граждан о защите избирательных прав и по делам об оспаривании действий государственных органов. Производство по этим делам будет вестись в рамках Кодекса. Кроме того, сейчас в ряде законов имеются ссылки на все виды делопроизводства. В связи с этим указанные нормы дополняются новыми видами административного производства", - заключил Бекетаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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